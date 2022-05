Commissaris over 23 jaar politiewerk in de beruchtste zone van het land: “Wil je actie? Dan ben je hier aan het juiste adres”

23 jaar staat hij met de voeten in het veld, in de meest beruchte gemeente van het land. Al die tijd zag hij de lelijke kanten van Sint-Jans-Molenbeek, maar evengoed de zaken die erop vooruit lijken te gaan. Dennis Sutherland (42), inmiddels commissaris van 165 agenten op interventie, schreef zijn ervaringen neer in een boek. “Molenbeek is een beter en veiliger stuk Brussel geworden.”