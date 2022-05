Bijna evenveel vrouwen als mannen in nieuwe Franse regering

In Frankrijk is vrijdag de samenstelling van de nieuwe regering bekendgemaakt. In totaal telt die 27 ministers en staatssecretarissen, van wie 13 vrouwen.

Eerder deze week raakte al bekend dat de 61-jarige politica Elisabeth Borne premier wordt. Zij wordt de eerste vrouw op deze post sinds Edith Cresson begin jaren negentig korte tijd eerste minister was onder president François Mitterand.

In de regering-Borne blijft Gérald Darmanin minister van Binnenlandse Zaken. Ook de minister van Economie en Financiën, Bruno Le Maire, blijft op post, net als die van Justitie, Eric Dupond-Moretti.

Opvallende namen zijn verder die van Sébastien Lecornu, een trouwe bondgenoot van Macron, die de portefeuille Defensie voor zijn rekening neemt. Historicus Pap Ndiaye wordt belast met Onderwijs en Jeugd. De Frans-Libanese Rima Abdul Malak komt aan het hoofd van Cultuur. Amélie Oudéa-Castéra neemt Sport en de Olympische Spelen voor haar rekening.

Verder wordt Agnès Pannier-Runacher benoemd als minister van Ecologische Overgang, Amélie de Montchalin wordt belast met Milieubeheer en Ruimtelijke Ordening. Olivier Dussopt vervangt Elisabeth Borne als minister van Werk en Integratie. Brigitte Bourguignon krijgt Gezondheid als haar verantwoordelijkheid, Yaël Braun-Pivet Overzeese Gebieden. Damien Abad wordt de nieuwe minister van Solidariteit en Personen met een Handicap, Sylvie Retailleau die van Onderzoek en Innovatie.

De regering-Borne telt ook een aantal staatssecretarissen, onder meer een regeringswoordvoerder (Olivia Grégoire), een staatssecretaris voor Europa (Clément Beaune), Kinderen (Charlotte Caubel) en Ontwikkeling en Internationale Partnerschappen (Chrysoula Zacharopoulou).

In totaal telt de nieuwe Franse regering onder Borne 27 leden, van wie 17 ministers. De balans man-vrouw is quasi in evenwicht: 14 mannen tegenover 13 vrouwen. De kersverse premier Elisabeth Borne liet eerder al verstaan dat ze het belangrijk vindt om naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen te streven. De vorige Franse regering, onder premier Jean Castex, bestond zelfs uit evenveel vrouwen als mannen.

De president heeft in Frankrijk grote invloed op de samenstelling en is in het Franse stelsel ook voorzitter van de ministerraad, maar de premier voert de regering aan. Macron is in mei herkozen als president. Hij versloeg in de tweede stemronde zijn rechts-populistische uitdager Marine Le Pen. In Frankrijk zijn de volgende parlementsverkiezingen op 12 en 19 juni.