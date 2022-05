Nederlander Danny Buijs staat klaar om Wouter Vrancken op te volgen als trainer van KV Mechelen

KV Mechelen brengt alles in gereedheid voor het grote afscheid van Wouter Vrancken (43), die zaterdagavond zijn laatste wedstrijd coacht en topkandidaat is bij Racing Genk. Maar de opvolger staat intussen ook klaar: Danny Buijs (39).

KV richtte zijn pijlen in eerste instantie op enkele Belgische coaches, zoals Jonas De Roeck en Jonas Ivens, maar de eerste bleef Westerlo trouw en de tweede Monaco of toch zeker Philippe Clement. Buijs stond echter ook al even op de lijst als interessante piste. De uit het Zuid-Hollandse Alblasserdam afkomstige trainer trok na vier seizoenen de deur bij FC Groningen achter zich dicht en was dus transfervrij op de markt gekomen.

KV raakte gecharmeerd door zijn profiel omdat hij bekendstaat als een gepassioneerd en tactisch sterke coach met oog voor de jeugd. Afgelopen seizoen lanceerde hij bijvoorbeeld Bjorn Meijer, die voor 6 miljoen euro naar Club Brugge trekt. Het voetbal dat Buijs met Groningen bracht was wel iets behoudender dan dat van Vrancken. De organisatie stond voorop. Maar het leverde zijn ploeg in zijn eerste drie seizoenen een achtste, negende en zevende plaats op, waarmee hij veel lof oogstte.

De voorbije maanden, sinds Buijs zijn afscheid had aangekondigd, liepen veel moeilijker en dus finishte Groningen twaalfde. Maar hij is nu wel klaar voor de nieuwe stap in zijn carrière. KV Mechelen dus, waar een contract voor onbepaalde duur klaarligt. Maar eerst wil KV Vrancken in de bloemen zetten en er financieel uitkomen met Genk (of een lastminute kaper op de kust), om dan definitief af te kloppen met Buijs en zijn komst af te ronden. Het is niet de bedoeling om straks twéé hoofdtrainers te hebben.