Kind van gescheiden ouders moet beter gehoord worden door rechter: “Pas vijf jaar na breuk voor het eerst gehoord”

Kinderen en jongeren worden nog te weinig door de familierechter gehoord bij de scheiding van hun ouders. Die meldingen ontving het Kindercommissariaat al langer via hun klachtenlijn, en hun eigen bevraging bevestigt dat. Daarom doet het een reeks aanbevelingen over hoe dat beter kan. “Zo’n gesprek is indrukwekkend, dus we moeten nadenken hoe dat kindvriendelijker kan”, zegt de Kinderrechtencommissaris.