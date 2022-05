Ouders vermiste Natacha slaken noodkreet: “Dat we niet weten wat er met haar gebeurd is, maakt het ondraaglijk”

Zolang haar lichaam niet gevonden is, leeft hun dochter nog. Die gedachte houdt de ouders van Natacha de Crombrugghe (28) overeind. Nu zondag organiseren haar vrienden een ‘Mars van de hoop’ in Brussel én in Peru, waar ze op 24 januari voor het laatst gezien werd. Haar ouders zijn daar nog altijd om druk te zetten op het onderzoek. “De lokale bevolking weigert over haar verdwijning te praten. Dat wekt argwaan.”