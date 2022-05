Moskou zegt dat alle strijders in Azovstal-fabriek zich hebben overgegeven

Alle strijders in de belegerde staalfabriek in de Oekraïense havenstad Marioepol hebben zich overgegeven, zegt het Russische ministerie van Defensie. Volgens het ministerie is de Azovstal-fabriek “bevrijd van militanten van het Azov-bataljon”, zo citeert het Russische staatspersagentschap Tass het ministerie.

Volgens het ministerie is de industriezone nu volledig onder Russische controle. Sinds 16 mei zijn in totaal 2.439 Oekraïense soldaten door de Russen gevangengenomen, aldus woordvoerder Igor Konasjenkov van het Russische defensieministerie.

“Vandaag 20 mei heeft de laatste groep bestaande uit 531 strijders zich overgegeven”, aldus Konasjenkov.

Volgens de woordvoerder is het ondergrondse complex van de site, waar de strijders zich hadden verschanst, nu onder “de volledige controle van het Russische leger”.

Eerder op de dag had Denis Prokopenko, bevelhebber van het regiment-Azov, in een videoboodschap gemeld dat de laatste Oekraïense strijders in de fabriek uit Kiev het bevel hadden gekregen de gevechten te stoppen. Het bataljon is onderdeel van het Oekraïense leger. Volgens Rusland is het regiment extreemrechts en fascistisch, in de ogen van veel gewone Oekraïners zijn de leden helden van de natie.

De Azovstal-fabriek was de laatste verzetshaard van Oekraïners in Marioepol.

© AP