Drie besmettingen in ons land, “maar dat zal toenemen”: dit zeggen de experts over de apenpokkenuitbraak

Er zijn in ons land drie besmettingen, “maar dat aantal zal nog toenemen”. Er zijn regels voor isolatie en hoogrisicocontacten. En terwijl Marc Van Ranst op VTM uitleg geeft over het virus, doet Pierre Van Damme hetzelfde op Eén. De komst van de apenpokken naar ons land roept akelige herinneringen op aan twee jaar corona. Er zijn gelukkig redenen om aan te nemen dat het niet weer zo’n vaart zal lopen. “Maar dat zeiden we in het begin over corona ook.”