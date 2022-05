Hij geeft niet graag interviews, want dat verhoogt de druk. Alleen is Françis Amuzu (22) in deze play-offs dé uitblinker bij Anderlecht met vier goals. Daarom stemde de spurtbom net voor de laatste match tegen Club Brugge toch in met een gesprek. Over efficiëntie, de Rode Duivels, racisme en zijn toekomst. “Ik heb kwaliteiten die ik nog nooit getoond heb.”