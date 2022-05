Noa Lang wil afscheid nemen met een knal bij Club Brugge

Hij verjaart pas over een maand, maar schrik niet als zondag “Lang zal hij leven” over de tribunes rolt. Want wat de uitslag ook wordt, de fans zullen hem sowieso fêteren. Zo onpopulair hij in de rest van voetbalminnend België is, zo populair is hij in Brugge. Met 26 goals in 84 duels was hij dan ook erg belangrijk in de voorbije twee titels. En de liefde was wederzijds. “Jullie zitten voor altijd in mijn hart”, zei Lang zondag al tijdens het titelfeestje.

Van dinsdag tot donderdag zaten Lang en zijn ploegmaats op Ibiza om extra te genieten/vieren en dan zou je denken dat hun hoofd niet meer naar die overbodige slotmatch tegen Anderlecht staat, maar niks is minder waar. Ze willen voor eigen publiek nog eens de puntjes op de i zetten en zeker Lang. De aanvaller, een van de gangmakers in Spanje, liet duidelijk verstaan dat hij nog één keer alles wil geven. Hij jaagt op z’n tiende goal van het seizoen. Op z’n eerste goal in deze play-offs. En op z’n eerste zege tegen paars-wit, na één nederlaag en vijf draws. Ook al zal Lang deze week maar twee trainingen in de benen hebben, Wesley Hoedt – met wie hij eerder al een paar pittige duels uitvocht – is maar best op zijn hoede.

Na afloop volgt een ererondje, ongetwijfeld. Langs de fans én zijn steeds talrijk aanwezige familie en entourage, die volgend seizoen elders een abonnement zullen nemen. Waar? Afwachten. U weet intussen dat Lang een voorkeur heeft voor Milan en dat de contacten gelegd zijn, maar dat die club middenin een overname zit en ook nog spelers moet verkopen. De kans bestaat dus dat Lang nog een tijdje moet afwachten en dus kan je niet uitsluiten dat hij begin volgend seizoen nog een (oefen)wedstrijd meepikt, maar daar houdt hij nu geen rekening mee. Dit wordt zijn grote afscheid. (dvd)