Zwitserse vleugelaanvaller Kastriot Imeri in beeld bij Club Brugge

Imeri, die in november al één keer uitkwam voor de nationale ploeg, is eigendom van Servette FC. Bij de club uit Genève, die met nog één speeldag te gaan zesde staat in de Zwitserse eerste klasse, kende hij een prima seizoen. Hij is clubtopschutter met elf goals en dat terwijl hij (als rechtsvoetige) vooral op de linkerflank speelde. Hij voelt zich nu klaar voor een stap hogerop en nam vorig weekend alvast afscheid van de fans. Zijn contract loopt volgend jaar af, waardoor Servette zal moeten meewerken.