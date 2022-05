Christophe Lepoint dicht bij terugkeer naar AA Gent

De beloften van AA Gent komen volgend seizoen uit in 1ste Nationale en dan kun je wel wat ervaring gebruiken. Bij hun zoektocht naar spelers met de nodige kilometers op hun teller kwamen de Buffalo’s uit bij oude bekende Christophe Lepoint. De 37-jarige middenvelder die in het verleden al gedurende twee periodes actief was bij AA Gent, is een vrije speler nadat zijn contract afliep bij Moeskroen.

Er woedt momenteel een heuse run op ervaren spelers om de beloftekernen van de eersteklassers te versterken. Bij Anderlecht trokken ze alvast Guillaume Gillet aan om hun jonge talenten bij te staan tijdens hun avontuur in 1B. Voor AA Gent zat er geen ticket in voor 1B, maar het team van Emilio Ferrera komt wel terecht in 1ste Nationale, waar het ook zal moeten opboksen tegen een pak ervaren en fysiek sterke teams. Lepoint past dan ook volledig in het plaatje en zou dicht bij een akkoord staan met de Buffalo’s.(ssg,kvu)