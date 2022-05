Israëlische soldaten doden Palestijnse tiener op Westelijke Jordaanoever

Vooral rond Jenin is de situatie heel gespannen. — © REUTERS

Bij een actie van het Israëlische leger is zaterdagmorgen in Jenin, op de Westelijke Jordaanoever, een Palestijnse tiener om het leven gekomen. Dat zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid.

“Een 17-jarige jongen werd gedood en een 18-jarige jongen raakte ernstig gewond door de kogels van de Israëlische bezetter”, zo meldt het ministerie in een persbericht.

Het geweld tussen Israël en Palestijnen is de laatste weken weer opgelaaid. Sinds eind maart kwamen 19 mensen om het leven. Vooral in de omgeving van het vluchtelingenkamp van Jenin is de veiligheidssituatie nog steeds bijzonder gespannen.