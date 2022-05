Naakte activiste op rode loper in Cannes protesteert tegen seksueel geweld in Oekraïne

Een activiste van de feministische groep Scum heeft op het filmfestival in Cannes geprotesteerd tegen het seksueel geweld tijdens de oorlog in Oekraïne. Ze liep naakt - met de vlag van Oekraïne op haar borst geschilderd - de rode loper op.

De rode loper voor de film Three Thousand Years of Longing - met Idris Elba en Tilda Swinton - kreeg vrijdag een opvallende extra gast. Een jonge vrouw sprong uit het publiek naar voren, trok haar kleren uit en begon daarop te protesteren tegen het seksuele geweld dat tijdens de oorlog in Oekraïne plaatsvindt.

© EPA-EFE

De jonge vrouw had een Oekraïense vlag op haar borst geschilderd, met daarnaast ook nog de woorden ‘Stop raping us’. Veiligheidsmensen verwijderden de vrouw, die lid is van de Franse groep Scum, snel van de plaats.