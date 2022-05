Twee agenten van Amerikaanse geheime dienst naar huis gestuurd na incident in Zuid-Korea

De Amerikaanse president Joe Biden is vrijdag aangekomen in Seoel, de hoofdstad van Zuid-Korea. Het is zijn eerste reis naar Azië als staatshoofd van de VS. Het zal er de komende dagen onder meer gaan over de dreiging van Noord-Korea en de banden met China.

Maar nog voor de president arriveerde, zijn er al twee leden van zijn team terug naar huis gestuurd. Donderdagavond gingen twee leden van het zogenoemde advance team - een veiligheidsteam dat de komst van de president voorbereidt - op de lappen in Seoel. Eén van de twee zou daarbij een fysieke aanvaring gehad hebben met de taxichauffeur. Niemand werd gearresteerd en er heeft ook niemand een klacht ingediend. Nadien zijn de twee ook gewoon terug naar hun kamer getrokken in het chique vijfsterrenhotel Grand Hyatt.

Toch oordeelden hun oversten dat het beter zou zijn dat de twee terugkeerden naar de VS. “Het agentschap is op de hoogte van een incident met twee werknemers”, zei Anthony Guglielmi, woordvoerder van de secret service. De twee hebben administratief verlof opgenomen.