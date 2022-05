Dertienduizend inwoners van Chinese hoofdstad Peking in quarantaine

Zo’n 13.000 inwoners van een wooncomplex in de Chinese hoofdstad Peking zitten sinds vrijdagnacht in quarantaine na de bevestiging van 26 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Dat melden de Chinese gezondheidsautoriteiten zaterdag.

De uitbraak van het coronavirus vond plaats in het residentieel wooncomplex Nanxinyuan in het zuidoosten van Peking. Er werden 26 nieuwe besmettingen vastgesteld en daarop besloten de autoriteiten om alle 13.000 inwoners tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag te verplaatsen naar hotels en hen voor minstens zeven dagen in quarantaine te plaatsen.

De hoofdstad van China wordt geconfronteerd met de zwaarste uitbraak van het coronavirus sinds het begin van de pandemie. De omikronvariant van het virus heeft al minstens 1.300 mensen besmet. Tal van restaurants, scholen en toeristische trekpleisters zijn gesloten.