Djalali in betere tijden. — © jhp

Ten laatste op zaterdag 21 mei zal Ahmadreza Djalali (50) geëxecuteerd worden, meldde de Iraanse overheid enkele weken geleden. Vandaag dus. Een deadline om druk te zetten, zoals er al eerder zijn geweest? Of is het dit keer wel menens? Het is opnieuw een ondraaglijke episode voor de familie van de VUB-gastprofessor die al zes jaar gevangen zit.