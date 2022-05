Zwaar ongeval op E17: politieagent die na nachtshift op weg was naar huis in levensgevaar

Een politieagent die na zij nachtshift onderweg was naar huis reed achteraan in op een oplegger van een rijdende vrachtwagen. De klap was zo hevig dat de Audi van de agent onder de oplegger kwam vast te zitten. De bestuurder van de vrachtwagen kon zijn voertuig veilig op de pechstrook tot stilstand brengen en de hulpdiensten verwittigen.

Gekneld

De brandweer kon de agent, die gekneld zat in zijn voertuig, al bij al snel bevrijden maar hij raakte toch levensgevaarlijk gewond. Hij werd met spoed overgebracht naar het UZ in Gent. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder achter zijn stuur in slaap zou zijn gevallen.

Door het ongeval waren twee rijstroken afgesloten in de richting van Antwerpen, er stond een file vanaf het parkeerterrein in Kalken.