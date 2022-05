Water is nat, gras is groen, in Frankrijk werd PSG kampioen. En toch wordt het op de laatste speeldag (zaterdag om 21 uur) nog spannend in de Ligue 1. Zowel Monaco, Marseille als Rennes maken immers nog kans op de tweede plaats en het bijhorende ticket voor de poulefase van de Champions League. Dit zijn de mogelijk scenario’s én de troeven van de kanshebbers.