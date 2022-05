8 Belgen op de 10 vinden het nu te duur om huis te kopen, aannemers melden annulaties van bestaande projecten door hoge prijzen

De peiling legt een aantal tendensen onder de (ver)bouwende Belg bloot. Zo vindt 84 procent het nu te duur om te kopen, en vindt de helft van de Belgen (53%) niet het nu geen goed moment om te bouwen of te verbouwen.

Nochtans zijn héél wat Belgen er wel mee bezig, meldt de peiling. Bijna 4 op de 10 Belgen (37%) zijn momenteel aan het bouwen of verbouwen, hebben de afgelopen 2 jaar gebouwd of verbouwd of zijn dit het komende jaar van plan. Een grote meerderheid van de Belgen zegt dat ze bij renovatie- of bouwprojecten allereerst zouden denken aan de energie-efficiëntie van de woning. 63% verkiest een duurdere woning die duurzaam en energie-efficiënt is boven een goedkopere woning die minder energiezuinig is. Maar de realiteit toont toch een genuanceerder beeld. Bij Belgen die effectief bouwen of verbouwen, staat prijs meestal op de eerste plaats (38%).

Tegelijk meldt de Confederatie Bouw dat die hoge prijzen ook wegen op het aantal contracten in de sector. Uit onderzoek van de confederatie, waaraan 325 aannemers en installateurs deelnamen, blijkt dat 61 procent een daling meldt van het aantal nieuwe contacten. In 13 procent van de gevallen annuleert een klant zijn bouw- of verbouwproject. De reden: de verhoogde materialenprijzen en daaruit vloeiende bouwprijzen.

© Hollandse Hoogte / Tom van Limpt

“Toch kunnen bouwondernemingen niet anders dan die gestegen prijzen door te factureren aan de klant”, zegt Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. De offertes die zij van de leveranciers van bouwmaterialen krijgen, zijn in 43 procent van de gevallen maar enkele dagen geldig en in 7 procent van de gevallen zelfs maar enkele uren.

“Het toont aan dat de druk op de prijzen bijzonder hoog is en dat aannemers en installateurs geen andere optie hebben om die prijsstijgingen door te rekenen aan de klant”, benadrukt Demeester. Uit het onderzoek blijkt dat bij nieuwe contracten de gestegen prijzen in 65 procent van de gevallen doorrekenen, waarvan 40 procent volledig en 25 procent gedeeltelijk.

Demeester voegt eraan toe dat die verhoogde prijzen slecht nieuws zijn voor de consument. “Toch mogen die haar of hem niet tegenhouden om een nieuwbouw- of renovatieproject op te starten of voort te zetten. De beste vorm van pensioensparen blijft immers investeren in een eigen woning”, luidt het.