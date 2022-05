VS en Zuid-Korea gaan gezamenlijke militaire activiteiten uitbreiden: “Gebruiken volledige scala aan defensiecapaciteit om Zuid-Korea te verdedigen”

De Verenigde Staten en Zuid-Korea gaan hun gezamenlijke militaire activiteiten rond het Koreaanse schiereiland opschalen. Dat hebben de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Yoon Suk Yeol zaterdag afgesproken tijdens een ontmoeting in Seoel.

De twee bondgenoten reageren daarmee op de toegenomen dreiging vanuit Noord-Korea. Pyongyang heeft de afgelopen maanden verschillende keren kernraketten getest, wat Washington en Seoel als een provocatie zien.

Biden heeft Yoon zaterdag opnieuw verzekerd dat de Verenigde Staten hun “volledige scala” van defensiecapaciteit kunnen inzetten om Zuid-Korea te verdedigen, klinkt het in een gezamenlijk persbericht dat na afloop van de ontmoeting is verspreid. Die garantie moet Noord-Korea ervan weerhouden daadwerkelijk een aanval uit te voeren.

Corona-uitbraak

In hetzelfde persbericht bieden de Verenigde Staten en Zuid-Korea Pyongyang wel assisentie aan om de recente corona-uitbraak in het land te bestrijden. Dat deden ze eerder ook al, maar toen kwam daar geen reactie op.

De Amerikaanse president sluit een ontmoeting met de Noord-Koreaanse heerser Kim Jong-un niet principieel uit, zei hij op een persconferentie na de ontmoeting met Yoon, al kan dat voor hem wel enkel als die laatste “oprechtheid” en “ernst” aan de dag legt. Biden’s voorganger Donald Trump ontmoette Kim Jong-un in 2019. Hij was de eerste Amerikaanse president in functie ooit die voet zette op Noord-Koreaanse bodem.

Biden brengt drie dagen door in Zuid-Korea, waar de Verenigde Staten 28.000 soldaten stationeert. Het gaat om de eerste reis Biden naar Azië als Amerikaans president.