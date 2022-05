Bestuurder veroorzaakt ongeval en pleegt vluchtmisdrijf: 26-jarige man legt positieve ademtest af

Een 26-jarige bestuurder heeft zaterdag drie geparkeerde wagens beschadigd bij een aanrijding op de Provinciesteenweg in Boechout. Ondanks de beschadigingen aan zijn eigen voertuig pleegde de man vluchtmisdrijf. Hij werd in Lier tegengehouden door de politie en legde een positieve ademtest af.

Het ongeval op de Provinciesteenweg gebeurde iets voor 5 uur zaterdagmorgen aan de campus Alexianen van Zorggroep Multiversum. Een bestuurder knalde tegen een geparkeerde bestelwagen, die door de klap vooruit schoof tegen een andere geparkeerde wagen. “In totaal raakten drie geparkeerde voertuigen beschadigd”, bevestigt woordvoerder Jessy Spoelders van de lokale politie Minos.

De bestuurder bleef na de crash niet ter plaatse, maar was wel zijn nummerplaat verloren op de plaats van het ongeval. Een oliespoor deed ook vermoeden dat de wagen was doorgereden richting Lier. De lokale politie van Lier kon de zwaar beschadigde bestelwagen even later dan ook tegenhouden op de Antwerpsesteenweg.

“De 26-jarige man legde een positieve ademtest af”, aldus woordvoerder Magalie Derboven. “Zijn rijbewijs, dat hij nog geen twee jaar geleden had behaald, werd meteen ingehouden voor 15 dagen.” De bestelwagen werd in beslag genomen. De man zal zich binnenkort voor de politierechter moeten verantwoorden.

