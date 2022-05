VIDEO. Laatste Oekraïense soldaten verlaten Azovstalfabriek in Marioepol

Beelden tonen hoe de laatste 531 Oekraïense soldaten de Azovstalfabriek verlaten onder het toeziend oog van Russische manschappen. Het Russisch ministerie van Defensie gaf de beelden vrij met ene verklaring waarin ze beweren de havenstad Marioepol volledig te hebben ingenomen. De overwinning in de staalfabriek was het einde van het Oekraïens verzet in de stad, volgens de Russische minister van Defensie.