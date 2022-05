Dode en tientallen gewonden bij stormweer in Duitsland: orkaan trekt door Paderborn

Bij noodweer in het westen Duitsland is vrijdag zeker één dode gevallen. Bijna zestig andere mensen raakten gewond.

In de deelstaat Rijnland-Palts kwam vrijdag een 38-jarige man om het leven toen hij geëlektrocuteerd werd in een ondergelopen kelder, melden de lokale autoriteiten zaterdag.

Bij de doortocht van een tornado in Paderborn in de deelstaat Noordrijn-Westfalen raakten 43 mensen gewond, onder wie tien ernstig gewond. Eén vrouw verkeert nog in levensgevaar. Er is ook grote materiële schade.

Ook in Lippstadt, op een dertigtal kilomter van Paderborn, werd een windhoos gesignaleerd. Daar vielen geen gewonden.