Wetenschappers laten jaar lang computer draaien op energie van algen

Volgens de onderzoekers is het systeem net zo groot als een AA-batterij en zitten er niet-giftige algen in, van de blauw-groene synechocystissoort. “Het is een type alg dat natuurlijk energie haalt uit de zon door fotosynthese.” Volgens de wetenschappers heeft het systeem mogelijkheden om te werken als betrouwbare hernieuwbare-energiebron voor kleinere toestellen. “Het is gemaakt van vaak voorkomende, goedkope en makkelijk recycleerbare materialen.”

De wetenschappers zien toepassingen voor hun vondst in het internet of things, waarbij dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen geconnecteerd zijn met het internet en dus altijd met stroom verbonden moeten zijn. En anders dan een batterij kan dit systeem niet zonder energie vallen. “Omdat het voortdurend licht blijft gebruiken als energiebron.”