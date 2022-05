Australische premier Scott Morrison verliest verkiezingen, Albanese wordt nieuwe premier

Volgens lokale nieuwszenders in Australië heeft Labor duidelijk de verkiezingen gewonnen. De resultaten zijn nog niet volledig, maar het is duidelijk dat Scott Morrison een nederlaag lijdt en met zijn coalitie niet meer aan een meerderheid komt.

In het Laborkamp vieren ze de overwinning al. — © REUTERS

Uitdager, Anthony Albanese van de Labor-partij, zou het halen en zal voor een eerste Laborregering zorgen in bijna tien jaar. Normaal wordt hij ook de premier van het land. Het is wel nog onduidelijk of Labor voldoende heeft aan de eigen stemmen, of een coalitie zal vormen met onafhankelijken en kleinere partijen. Volgens BBC kan Labor op minstens 71 van de 151 zetels rekenen. Om een meerderheid te vormen zijn 76 zetels nodig. De rechtsconservatieve partij van zittend premier Scott Morrison zou op 49 zetels blijven steken.

© REUTERS

De stembusslag was ongewoon spannend, omdat veel onafhankelijke kandidaten en de Australische groene partij - The Greens - het opvallend goed hebben gedaan. De uitslag tekende zich daardoor pas enkele uren na het begin van de telling af.

Ongeveer 17 miljoen kiesgerechtigde Australiërs werden opgeroepen om alle 151 zetels in de Kamer en de helft van de 78 zetels in de Senaat te kiezen. In Australië geldt een stemplicht. Volgens verschillende media heeft ongeveer de helft van de Australiërs vervroegd gestemd. De 2,7 miljoen stemmen per brief zijn nog niet geteld.