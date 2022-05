Wat moet er gebeuren met depressieve olifant Happy? Rechtbank in New York bepaalt of dier een persoon is of niet en daar hangt toekomst van af

Een bizarre rechtszaak beroert de gemoederen in de VS. Want een hoge rechtbank zal er moeten oordelen of olifant Happy - die depressief is - wettelijk beschouwd kan worden als een persoon. Afhankelijk van dat antwoord wacht de olifant mogelijk een totaal ander leven.

Is een olifant wettelijk een persoon? Dat is althans de vraag die de hoogste rechtbank van New York moest behandelen. De vraag kadert in een geschil rond de Aziatische olifant Happy die in de Bronx Zoo verblijft.

Dierenrechtenorganisatie The Nonhuman Rights Project hoopt de situatie van Happy drastisch te verbeteren. Het dier, zo’n 50 jaar oud, zit in de New Yorkse zoo opgesloten en is er naar verluidt ongelukkig. De groep wil haar verplaatsen van de dierentuin, waar ze sinds 1977 woont, naar een van de twee olifantenreservaten in het land waar ze, zeggen de advocaten, meer ruimte en interactie met andere olifanten zou hebben. Volgens de organisatie is Happy een “autonoom en cognitief complex dier dat recht heeft op bescherming tegen onwettige opsluiting, net als mensen.” De dierentuin stelt dat de olifant goed wordt verzorgd en dat het vasthouden ervan niet illegaal is.

© AP

De geschiedenis van de VS staat bol van controversiële argumenten over wie of wat een persoon vormt, filosofisch en volgens de wet. Tot slaaf gemaakte mensen werden ooit geteld als drievijfde van een persoon voor het bepalen van belastingen en congreszetels. Soms kunnen bedrijven als persoon beschouwd worden en ook in de abortusregelingen van staten is de persoonskwestie vaak de basis van de wet.

Volgens The Nonhuman Rigths Project is Happy wel degelijk een persoon, omdat het dier auitonoom en intelligent is en daarom recht heeft op lichamelijke vrijheid. Het dier herkende zichzelf in 2005 in een spiegeltest. Volgens de advocaten wijst at alvast op zelfbewustzijn.

Het Hof van Beroep van New York zal naar verwachting de komende maanden uitspraak doen in de zaak van Happy.