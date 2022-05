Omdat de eerste besmettingen met het apenpokkenvirus in de homogemeenschap vastgesteld werden, riep ook de organisatie van de Belgian Pride haar bezoekers zaterdag op om voorzichtig te zijn. Ook bij ziekenhuizen en huisartsen in ons land is er alertheid. Zij verwachten de komende dagen en weken extra patiënten die mogelijk apenpokken hebben.