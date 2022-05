Lokale PVDA-afdelingen voeren actie tegen hoge brandstofprijzen

In Antwerpen ging de actie van PVDA zaterdag door aan een tankstation aan de Boomsesteenweg, naast de A12. “Total, BP, Shell, Exxon, al deze bedrijven boeken recordwinsten”, zegt Jos D’Haese, PVDA-fractievoorzitter in het Vlaams parlement. “We hebben het over 40 miljard voor de eerste drie maanden van 2022 alleen al. Hoe kunnen we dit accepteren als de mensen het niet meer aankunnen? De regering moet de multinationals laten bijdragen om de prijsverlaging te betalen.”

PVDA stelt dat de federale regering tussenbeide moet komen om te voorkomen dat steeds meer mensen in financiële problemen zouden komen. “Wie beroep moet doen op de wagen om te gaan werken, heeft geen andere keuze dan zich blauw te betalen aan diesel of benzine”, zegt D’Haese. “De bevolking lijdt, veel werknemers hebben geen alternatief en ondertussen maken de oliemultinationals ongeziene winsten. Dat is niet langer houdbaar.”