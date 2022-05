Honderden potentiële kandidaten op rekruteringsdag van federale politie

De verschillende onderdelen van de federale politie waren zaterdag in de kazerne Majoor Géruzet in Etterbeek aanwezig om er potentiële rekruten te ontmoeten. Ongeveer 750 mensen hadden zich vooraf ingeschreven en vele anderen gingen zonder voorafgaande inschrijving naar de Luchtmachtlaan.

Onder meer de directie Hondensteun, de politie te paard, de scheepvaartpolitie, de luchtvaartpolitie, de speciale eenheden van de federale gerechtelijke politie, agenten van de directie van de politionele informatie en de nieuwe communicatietechnologieën, en het droneteam waren aanwezig.

Mensen die een loopbaan bij de politie overwegen, kunnen op de rekruteringsdag de verschillende beroepen en specialisaties ontdekken. “We werven sinds twee jaar 1.600 mensen per jaar aan”, merkte Sandra Eyschen op, woordvoerder van de federale politie. “Jongeren, soms zelfs kinderen, maar ook collega’s van de lokale politie zijn op zoek naar informatie. We organiseren één of twee rekruteringsdagen per jaar en per arrondissement, maar dat waren er minder tijdens de coronapandemie.”