Hackers lanceren website waarmee je Russische officials kan afleiden “zodat ze geen oorlog kunnen voeren”

De website ‘Waste Russian Time’ (‘Verspil Russische tijd’) gebruikt een gelekte database met de telefoonnummers van Russische ambtenaren, mediafiguren, en militair personeel. Je kan er makkelijk twee willekeurig gekozen namen verbinden en een telefoontje opzetten, zonder zelf deel uit te maken van het gesprek. Volgens de makers van de site werden er inmiddels al een kleine 15.000 telefoontjes gemaakt.

De hackers hopen dat die gesprekken de doelwitten “verwarren, afleiden, en ergeren”, want “als je aan de telefoon hangt, kan je geen bommen laten vallen, soldaten coördineren, of invasieplannen maken. Het brengt een beetje chaos in de oorlogsmachine van de Russische overheid”. Of zoals hun motto zegt: “Soms starten ze een oorlog, maar hangt iedereen aan de telefoon”.

Op de vraag of het risico niet bestaat dat dit initiatief de situatie verergert, antwoorden de makers: “Er is een oorlog bezig in Oekraïne. Er rijden tanks door de straten, en zijn luchtaanvallen, soldaten wandelen door de straten met wapens in de hand. Telefoontjes van burgers zullen zeker niet leiden tot verdere escalatie. Dit is en vorm van burgerlijk verzet.”