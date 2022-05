La Liga-voorzitter haalt stevig uit naar PSG na keuze Mbappé: “Dit is een belediging voor het voetbal”

LEES OOK. Franse krant L’Équipe: “Kylian Mbappé wijst Real Madrid af en tekent contractverlenging voor drie jaar bij PSG”

“Wat PSG gaat doen om het contract van Mbappé te verlengen, dankzij grote sommen geld, is een schande voor het voetbal”, schrijft Tebas op Twitter. “De voorbije jaren tekenden ze een verlies op van 700 miljoen euro en ze hebben al een loonmassa van 600 miljoen.” Tebas gooit nog wat extra olie op het vuur door er aan toe te voegen dat “Al-Khelaifi (de voorzitter van PSG, red.) een even grote bedreiging is als de Super League”, een verwijzing naar het project dat vorig jaar door 12 grote Europese clubs werd voorgesteld.

Volgens het jaarverslag van de financiële waakhond van het Franse voetbal (DNCG) leed Paris SG een verlies van bijna 225 miljoen euro in het seizoen 2020-2021, dat werd gekenmerkt door een crisis in de televisierechten in de Ligue 1 en wedstrijden achter gesloten deuren.

Eerder vandaag raakte het nieuws bekend dat Kylian Mbappé een akkoord heeft met PSG voor een contractverlenging van drie seizoen. Dat contract zou zaterdagavond ondertekend zijn. De Franse superster zou in Parijs voortaan maandelijks 4,7 miljoen euro opstrijken. Bovendien mag hij rekenen op minstens 150 miljoen euro tekengeld.