Buschauffeur haalt levensgevaarlijk inhaalmanoeuvre uit in Lochristi

Een buschauffeur heeft onlangs een levensgevaarlijk inhaalmanoeuvre uitgevoerd op een baan in Lochristi. Het manoeuvre werd gefilmd door de dashcam van een vrachtwagen, de beelden werden vervolgens verspreid door de Facebook-pagina ‘Ge zijt van Lochristi als ge...’.

Op de beelden is te zien hoe een vrachtwagen op dinsdag 10 mei omstreeks 13 uur op de Denen, een straat in Lochristi, wordt ingehaald door een bus van het Gentse busbedrijf Selecta Cars. Een auto die uit de tegenovergestelde richting komt, moet vertragen om een frontale botsing te vermijden. De bus kan vervolgens via de fietsstrook helemaal links op de weg zijn riskante inhaalmanoeuvre vervolmaken.

De reacties op Facebook liegen er niet om: “Levenslang rijverbod. Hij speelt met anderen hun leven”, klinkt het. Of: “Je kind zal er maar opzitten!”, en “Hopen dat deze man zijn rijbewijs permanent afgepakt wordt”.

Een Facebookgebruiker speelde de beelden naar eigen zeggen door aan de politie en het busbedrijf. De politiezone Puyenbrouck was voorlopig nog niet op de hoogte van het incident, maar laat weten het verder te zullen onderzoeken. Selecta Cars was zaterdagavond onbereikbaar voor commentaar.