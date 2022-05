Vijf doden bij crash van sportvliegtuig in Franse Alpen: “Vier volwassenen en een kind”

Het ongeluk vond iets voor 17 uur plaats in Adrets, in het Belledonnemassief. Het zou gaan om een Jodel 140 van een plaatselijke vliegclub die bezig was met een luchtdoop. Vier van de vijf slachtoffers zouden uit hetzelfde gezin komen. Het vliegtuig was opgestegen vanaf het vliegveld van Versoud, ongeveer 15 kilometer ten noordoosten van Grenoble.

Het wrak van het vliegtuigje, waarvan de vlucht een half uur zou duren, werd “volledig uitgebrand” aangetroffen. De lichamen van de inzittenden, “vier volwassenen en een kind”, waren verkoold. Ze konden nog niet geïdentificeerd worden, zo laat de brandweer weten. De oorzaak van de crash is nog onbekend.