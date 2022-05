Vreugde na de opdoffer: Rangers spoelt verloren Europa League-finale door met 34ste bekerwinst in geschiedenis

Na de reguliere speeltijd had geen van beide teams gescoord in het Hampden Park in Glasgow. In de eerste verlenging viel de beslissing met twee snelle goals van Ryan Jack en Scott Wright.

Op die manier spoelen de hoofdstedelingen hun kater van de verloren Europa League-finale drie dagen geleden meteen weer door. In Sevilla toonde Eintracht Frankfurt zich na een strafschoppenreeks te sterk voor de troepen van Giovanni van Bronckhorst.

© Action Images via Reuters

