Vierde geval van apenpokkenvirus bevestigd in ons land: opnieuw link met fetisjfestival Darklands

Er is een vierde geval van besmetting met het apenpokkenvirus in België vastgesteld, ditmaal in Wallonië. Dat meldt viroloog Emmanuel André. Net zoals de drie eerder vastgestelde gevallen is er een link met het fetisjfestival Darklands.

“De laboranten in het UZ Leuven werken zeven dagen op zeven om een snelle diagnose te kunnen stellen voor patiënten die vermoeden dat ze het besmet zijn met het apenpokkenvirus”, schrijft André op Twitter. “Vandaag hebben we een vierde geval in België kunnen bevestigen. Deze patiënt is opgenomen in Wallonië, en heeft een link met het evenement in Antwerpen waaraan minstens twee andere besmette personen deelnamen.”

LEES OOK. Zijn de apenpokken het nieuwe corona? Dit zeggen de experts (+)

Twee van de drie mensen bij wie eerder een besmetting met het apenpokkenvirus was vastgesteld, was aanwezig op het fetisjfestival Darklands, dat in mei plaatsvond in Antwerpen. De derde besmette persoon is de partner van één van die twee andere personen.

LEES OOK. Artsen en ziekenhuizen extra waakzaam voor apenpokken, ook organisatie Belgian Pride roept op: “Denk goed na over veiligheid” (+)

“Het is belangrijk dat alle mensen met verdachte wonden zich snel aanbieden, zodat hun dokter of een spoeddienst een snelle diagnose kunnen stellen”, waarschuwt André nog.