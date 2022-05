Gilkinet wil boetes forser laten meestijgen met overdreven snelheid: “Duidelijk signaal geven aan iedereen die levens in gevaar brengt”

Wie veel te snel rijdt, heeft een veel grotere kans op een zwaar ongeval, dus vindt federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) het maar normaal dat de boetes sterker meestijgen. Hij wil die “exponentieel” laten stijgen voor iedereen die meer dan 20 kilometer per uur te snel rijdt. “Als we écht iets willen veranderen, moeten we een duidelijk signaal geven aan iedereen die andere levens in gevaar brengt”, zegt hij.

Ondertussen zijn alweer evenveel verkeersslachtoffers te betreuren als voor de coronapandemie blijkt uit cijfers van Vias, het Belgisch instituut voor Verkeersveiligheid. Een trieste statistiek en eentje waar dringend iets moet aan gebeuren, vindt federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo).

“We streven naar het symbolische cijfer van nul verkeersdoden en dat is een zaak van iedereen. Maar als we dit doel willen halen, betekent dat eerst en vooral dat de verschillende regeringen in dit land hun verantwoordelijkheid moeten nemen, door het meest gevaarlijke gedrag prioritair aan te pakken en te ontmoedigen met hogere boetes.”

Snelheidsduivels

In eerste instantie richt Gilkinet zich op de snelheidsduivels. Elk jaar zijn er in België meer dan 40.000 snelheidsovertredingen van meer dan 40 kilometer per uur boven de snelheidslimiet. En hoe sneller een wagen rijdt, hoe groter de kans is op een dodelijk ongeval. Gilkinet wil daarom sleutelen aan de manier waarop de boetes oplopen.

Nu is het zo dat wie tot 10 kilometer per uur te snel rijdt, een bedrag van 53 euro moet neertellen. Voor elke kilometer per uur dat er nog sneller gereden wordt, komt daar een bijkomend bedrag bij, 6 euro op de meeste wegen, 11 euro op de bebouwde kom. Als het van Gilkinet afhangt, zal het bedrag hoger oplopen vanaf 21 kilometer per uur te snel. Hoeveel duurder precies, moet hij nog uitmaken met zijn collega’s Vincent Van Quickenborne (Open VLD) van Justitie en Annelies Verlinden (CD&V) van Binnenlandse Zaken.

Het is een absolute minderheid die de duurdere boetes zou incasseren, slechts 11 procent van alle overtredingen rijden 21 kilometer per uur te snel. “Dat is echt geen kleine overtreding”, zegt Stef Willems van Vias. “De kans op een ongeval is dan al verdubbeld.” Hij ziet wel voordelen in het voorstel van de minister.

Alcohol

“Nu zijn er soms mensen die bij wijze van spreken elke dag een snelheidsboete oplopen en die gewoon betalen. Plak daar een andere grootteorde op en ze komen misschien wel tot inkeer”, zegt hij. “Maar snelheid is maar één van de gevaren in het verkeer. Als het gaat om alcohol achter het stuur, zou er ook wel eens naar strengere boetes of bestraffingen kunnen gekeken worden. Wie betrapt wordt met maar wat te veel alcohol is er met een boete betalen en een paar uur wachten ook vanaf. En kan het ’s anderendaags opnieuw doen.”

