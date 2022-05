Pleegzorg en werk combineren blijft een uitdaging, zegt Evelien Chiau. “Helaas krijgen we ook geen pleegzorgverlof.” — © Bart Dewaele

Pleegouder Evelien Chiau (31) uit Brussel had al een baby en een peuter in huis. Het derde pleegkind is 3,5 maanden bij haar. “De eerste nacht kan ik nooit slapen. Ik lig dan aldoor naar dat kind te kijken.”