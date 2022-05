Panathinaikos klopt PAOK in tumultueuze Griekse bekerfinale vol rellen en pakt langverwachte prijs

Panathinaikos heeft zaterdagavond een einde gemaakt aan een periode van acht jaar zonder prijs. In een tumultueuze Griekse bekerfinale klopte het PAOK met het kleinste verschil (1-0).

De aftrap van de fel beladen match werd met een halfuur verlaat vanwege supportersrellen in het Olympisch Stadion van Athene. Aitor Cantalapiedra (34.) brak uiteindelijk de ban van op de penaltystip, maar werd bij het vieren geraakt door een voorwerp afkomstig uit een PAOK-vak. De partij werd opnieuw een tijd lang gestaakt. In het vervolg van de wedstrijd kwam geen van beide ploegen nog tot scoren.

Het is de 19e beker in het bestaan van Panathinaikos en de eerste prijs voor de club sinds het seizoen 2013-2014, toen het ook de Griekse beker in de prijzenkast mocht plaatsen. De laatste landstitel dateert alweer van 2010.