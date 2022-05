Twee doden en veertigtal gewonden na tornado in Amerikaanse stad Gaylord

Onder meer CNN en ABC meldden zaterdag, onder aanhaling van de autoriteiten, dat de storm de dag voordien met windsnelheden van zo’n 225 kilometer per uur door de stad Gaylord was getrokken. Volgens CNN is er sprake van “catastrofale” verwoestingen. Tornado’s zijn vrij ongewoon in de regio.

© AP

Gouverneur Gretchen Whitmer van Michigan verklaarde dat ze de noodtoestand heeft uitgeroepen voor Otsego County, waar Gaylord is gelegen. “We zullen alles doen wat nodig is voor de wederopbouw”, klonk het.

© AP