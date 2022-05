15 supporters onwel tijdens KV Mechelen-Racing Genk: mogelijk sprake van nieuw fenomeen ‘needle spiking’

Verschillende mensen voelden zich tijdens de wedstrijd plots duizelig en onwel en zochten medische hulp. “Enkele mensen zijn naar het ziekenhuis overgebracht, anderen kregen verzorging in de medische post van het voetbalstadion”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Voorlopig worden de precieze omstandigheden van het voorval en wat er zich precies heeft voorgedaan nog volop onderzocht.”

Dat er sprake zou zijn van ‘needle spiking’, waarbij iemand andere mensen een bepaalde stof - mogelijk een drug - injecteert, kon de politie nog niet bevestigen. Op de socialemediakanalen van de supporters van KV Mechelen werd zaterdagavond alleszins gewag gemaakt van een ‘prikker’ die actief was.

Als de piste van ‘needle spiking’ wordt bevestigd, is het alleszins niet de eerste keer dat het opduikt in ons land. Het fenomeen kwam al eerder voor in Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland. Daar dook het op in het uitgaansmilieu. Mensen die geprikt werden, spraken van duizeligheid, maar ook van een complete black-out. In België waren er de voorbije weken al gelijkaardige meldingen in Aarlen en Gent.

Wellicht komt er in de loop van zondag meer informatie over het voorval bij KV Mechelen en zal ook duidelijk worden of er effectief sprake is van ‘needle spiking’ of dat er alsnog een andere verklaring is. Van de slachtoffers die naar het ziekenhuis zijn gebracht, zou er niemand in levensgevaar verkeren. Er zouden wel enkele jonge mensen bij de slachtoffers zijn.

