Burgemeester Pierre Kompany zwaait binnenkort af: “Je kan niet én christen zijn én tegen migratie zijn”

Pierre Kompany (75), burgemeester van Ganshoren en vader van Anderlechttrainer Vincent Kompany, hangt straks zijn sjerp aan de haak. In De Zondag blikt hij terug en vooruit. Over zusterpartij CD&V, bijvoorbeeld, zegt hij dat het een moeilijke periode tegemoet gaat. “Maar je kan niet én christen én tegen migratie zijn.”

Het interview met Pierre Kompany raakt heel wat verschillende thema’s aan. Over voetbal, politiek, racisme… De wedstrijd van Anderlecht vanmiddag in Brugge wil Kompany niet bezoeken. Niet na wat er vorige keer gebeurd is, zegt hij. “Je weet nooit wie je tegenkomt, of wat de mensen naar je roepen. Ik wil het risico niet lopen. Ik was echt in shock, en ik kan je verzekeren dat dat niet vaak voorkomt. Ik heb al wat meegemaakt in mijn leven.” Hij verklaart ook dat hij ontgoocheld is in het feit dat er niemand vervolgd wordt voor die feiten. “Maar ik oordeel niet graag over een rechterlijke uitspraak.”

Op politiek vlak is Kompany overgestapt van PS naar Les Engagés, het vroegere CDH. Voor de Vlaamse zusterpartij CD&V ziet Kompany moeilijke jaren. “Hen wacht een moeilijke periode”, zegt hij. “Je moet enerzijds opboksen tegen Vlaams Belang en anderzijds tegen PVDA. Het wordt niet makkelijk om kiezers terug te winnen. Ik zou hen aanraden een christelijke partij te blijven, die weliswaar open staat voor andere religies. Vlaams Belang zegt wat de mensen graag horen. Je mag daar niet in meegaan. Je kan niet én christen zijn én tegen migratie zijn. Je moet wel meer de taal van het volk spreken. Dat is wat PVDA zo succesvol maakt.”