Nieuwe sanctie van Poetin: Joe Biden mag Rusland niet meer in

Joe Biden is op dit moment op bezoek bij Amerikaanse troepen in Zuid-Korea. — © REUTERS

Rusland heeft zaterdag een nieuwe update gepubliceerd van een zogenoemde ‘stop lijst’. Daarop staan 963 Amerikanen die het land niet meer mogen binnenkomen. Joe Biden en zijn buitenlandminister staan op die lijst. De grote meerderheid zijn leden van de Senaat en het huis, voormalige en huidige officials, maar ook advocaten, CEO’s, militairen, journalisten en zelfs een aantal mensen die overleden zijn. Het gaat onder meer om senator John McCain en voormalig directeur van de intelligentiedienst, Melissa Drisko.

Ook Morgan Freeman en acteur Rob Reiner staan op de lijst. Die laatste was in 2017 betrokken bij The Committee to Investigate Russia, en op de website van die groep staat een filmpje met Freeman. Ook Mike Pompeo mag het land niet meer in.