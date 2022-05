Napoli-trainer doet vlak voor mogelijk laatste match pleidooi voor nieuw contract Dries Mertens, maar Rode Duivel “eist garanties”

Voor de Partenopei staat er vandaag niets meer op het spel. Op bezoek bij Spezia verandert het resultaat niets meer aan de derde plaats waar Dries Mertens en co momenteel staan. Goed voor een Champions League-ticket. Het wordt dus een partij voor de eer en sowieso de laatste van clubicoon Lorenzo Insigne, die naar Toronto FC vertrekt.

Of het ook de laatste van Dries Mertens wordt, dat is nog steeds een groot vraagteken. Het contract van de Belgische aanvaller loopt af en voorlopig is er nog steeds geen witte rook over een verlenging. Napoli wil besparen op de loonkost en Mertens is een van de grootverdieners. Een verlenging aan dezelfde voorwaarden, loon van 5 miljoen per jaar, is geen optie. Het is dus inleveren of vertrekken voor de kersverse papa van Ciro Romeo.

Maar als het van trainer Luciano Spalletti afhangt, dan zet Mertens snel een handtekening onder een nieuw contract bij Napoli.

“Ik beschouw Kalidou Koulibaly als een onaantastbare speler voor ons”, aldus de Italiaan over de ex-Genkspeler (die naar FC Barcelona kan) op zijn persconferentie zaterdag. “Hij is voor mij onverkoopbaar. Ik wil trouwens ook dat zowel David Ospina (eveneens einde contract, red.) als Dries Mertens hun verhaal bij Napoli verderzetten komend seizoen.”

Er komen echter ook andere geluiden uit Italië. Mertens wil uiteraard dolgraag naar zijn derde WK en hoopt dus op voldoende speelminuten volgend seizoen. Onze landgenoot scoorde dit jaar dertien keer voor zijn club, maar moest het vaak doen als invaller. Mertens zou dan ook garanties gevraagd hebben aan Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis.

Volgens de Romeinse krant La Republicca en SportItalia-journalist Alfredo Pedulla ligt er ook nog een Italiaanse kaper op de kust. Mochten Napoli en Mertens er niet uitgeraken, zou Lazio-trainer Maurizio Sarri (die onze landgenoot bij Napoli uitspeelde als spits en tot zijn beste statistieken ooit bracht) hem graag naar de hoofdstad halen.