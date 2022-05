Bernd Storck mag na zes maanden alweer opkrassen bij Racing Genk

Bernd Storck is niet langer de hoofdcoach van eersteklasser KRC Genk, zo maakte de club zondag bekend in een persmededeling. Beide partijen hebben in onderling overleg beslist om uit elkaar te gaan, omdat ze een andere toekomst voor ogen hebben.

De 59-jarige Duitser nam in december over van John van den Brom en moest Genk alsnog naar de Champions’ play-offs leiden, maar al snel bleek dat er niet veel beterschap in zat na de trainerswissel. Europees werd Genk snel uitgeschakeld en in de Jupiler Pro League werd er met een achtste plaats naast de Champions’ Play-off gegrepen. In de Europe Play-off moest Racing de eindwinst aan AA Gent laten, waardoor het seizoen werd beëindigd zonder Europees voetbal. Zaterdagavond werd er afgesloten met een scoreloos gelijkspel bij KV Mechelen.

Storck wordt nu gelinkt aan Eupen. “AS Eupen wilde de naam van Bernd Storck niet bevestigen toen die werd voorgelegd, maar de club bevestigde wel dat het concrete onderhandelingen voert met verschillende kandidaten”, klinkt het in Grenz Echo. “De nieuwe coach zal naar verwachting begin volgende week worden voorgesteld. Hij is topkandidaat om vanaf volgend seizoen op de bank te zitten bij Eupen.”

Als Storck effectief de overstap naar Eupen maakt, dan zou het zijn vierde Belgische club zijn. In het verleden was hij al coach bij Cercle Brugge (2019-2020) en Moeskroen (2018-2019). In een verder verleden was Storck als speler actief bij VFL Bochum en vooral Borussia Dortmund. Vervolgens werd hij assistent-trainer bij Hertha BSC, VFL Wolfsburg, Partizan Belgrado en Borussia Dortmund. Daarna trainde hij de beloften van Kazachstan, Olympiakos en Hongarije om nadien in Hongarije bondscoach te worden. Hij leidde de Hongaarse nationale ploeg naar de achtste finales op het EK van 2016. Daarin waren de Rode Duivels te sterk.

Vrancken op komst?

Het ontslag van Storck opent de weg voor Wouter Vrancken om te tekenen bij de Limburgers. Vrancken stond zaterdag in zijn laatste wedstrijd voor KV Mechelen tegenover… Genk. “Op dit moment heb ik nog geen nieuws over mijn toekomst. Ik hoop zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben”, stelde Vrancken tegenover Het Belang van Limburg.