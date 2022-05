Een eerbetoon of een steek richting Kylian Mbappé? Foto van Real-icoon Karim Benzema gaat over de tongen in Spanje

“Onze geschiedenis schrijven we hier. Hier is het Parijs”, zegt de 23-jarige Mbappé in een kort filmpje op de sociale media van PSG. Mbappé werkt zaterdagavond met PSG de laatste competitiematch van het seizoen af tegen Metz. “Ik ben heel blij in Frankrijk, in Parijs, te blijven. Ik hoop dat ik kan blijven doen waar ik het meeste van houd, voetbal spelen en prijzen winnen”, vertelde Mbappé in het Parc des Princes, waar hij daarna een hattrick zou scoren.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Mbappé speelt sinds de zomer van 2017 voor PSG, dat hem aanvankelijk leende van AS Monaco. Sindsdien werd hij al vier keer kampioen met de hoofdstedelingen maar de Champions League, de absolute hoofdprijs, winnen lukte nog niet. Dit seizoen sneuvelde PSG in de achtste finales tegen Real Madrid, de club van Thibaut Courtois en Eden Hazard. De Koninklijke wilde hem maar wat graag transfervrij binnen halen maar uiteindelijk zwichtte Mbappé toch voor het voorstel van PSG. De Qatarese eigenaars zouden hem een tekenpremie van liefst 150 miljoen euro en een maandsalaris van 4,7 miljoen euro beloofd hebben.

Het zorgde bij Javier Tebas, voorzitter van La Liga in Spanje, al voor een verontwaardigde reactie. Hij noemde het nieuwe contract zaterdag “een belediging voor het voetbal”. Tebas verwees naar de honderden miljoenen schulden die PSG de voorbije seizoenen noteerde en de enorme loonlast die de club al torst. La Liga heeft intussen ook officieel laten weten een klacht neer te leggen tegen PSG “om het economisch ecosysteem van het Europees voetbal te verdedigen”.

© BELGAIMAGE

En Karim Benzema? Die plaatste zaterdagavond eerst een foto van het logo van Real op Instagram, gevolgd door een foto van de betreurde rapper Tupac Shakur. Een eerbetoon? Zou kunnen, maar in Spanje linken ze de story van de Franse spits aan de beslissing van landgenoot Mbappé. Op de foto is namelijk ook een van de vrienden te zien die Tupac midden jaren 90 verraadde, wat uiteindelijk leidde tot de moord op de Amerikaanse rapper.

“Het tijdstip van publicatie geeft aanleiding tot speculatie omdat de Real Madrid-speler de foto online zette op hetzelfde moment dat bekend werd dat Mbappé bij PSG blijft en de optie om voor Real te spelen afsloeg”, schrijft Marca erover.

Het is dus uitkijken naar de eerste ontmoeting tussen Mbappé en Benzema, wanneer ze samenkomen bij de Franse nationale ploeg voor de Nations League-campagne. In Frankrijk smullen ze intussen van het moment. L’Equipe lachte Spanje net niet uit door uit te pakken met een “2-0” op de voorpagina, daarbij verwijzend naar de keuze van Mbappé en de Champions League-triomf van de vrouwen van Lyon tegen Barcelona.

De Franse sportkrant spreekt ook van de “non-transfer van de eeuw”. Intussen verwijt Marca Mbappé een gebrek aan klasse en schrijft de Madrileense huiskrant dat de aanvaller bij PSG blijft “omdat Zinédine Zidane er trainer gaat worden”.

LEES OOK. De nasleep van Kylian Mbappé: “PSG schuift trainer Mauricio Pochettino en sportief directeur Leonardo aan de kant”