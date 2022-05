De Croo, De Sutter en Jambon ontmoeten machtigen der aarde in de Zwitserse bergen tijdens Wereld Economisch Forum in Davos

Premier Alexander De Croo (Open Vld), vicepremier Petra De Sutter (Groen) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gaan de komende dagen naar een bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse bergdorpje Davos, waar toppolitici en CEO’s elkaar ontmoeten om over de grote wereldproblemen te praten.

Het Wereld Economisch Forum, opgericht door de Duitse econoom Klaus Schwab, brengt al vijf decennia toppolitici, bedrijfsleiders en ngo’s bijeen. Voorstanders noemen de organisatie een superdenktank waar op hoog niveau ideeën uitgewisseld worden en vooral contacten gelegd. Critici hebben het over een elitair clubje, een praatbarak waar een sfeer van “ons kent ons” heerst.

Het is geleden van januari 2020, net voor het coronavirus de wereld in zijn greep kreeg, dat het evenement nog fysiek heeft plaatsgevonden. Aanvankelijk was het de bedoeling dit jaar in januari de jaarlijkse gewoonte te hernemen, maar door de onzekerheid rond de omikronvariant koos de organisatie voor verder uitstel tot eind mei. Er worden bijna 2.500 deelnemers verwacht.

Het centrale thema deze keer is “Geschiedenis op een keerpunt”. Hoewel verschillende onderwerpen op de agenda staan, waaronder klimaatverandering, gezondheid en cyberveiligheid, lijkt vooral Oekraïne centraal te zullen staan. Maandagochtend zal de Oekraïense president Volodimir Zelenski een speech geven via videoverbinding. Russische deelnemers zijn deze keer niet welkom.

Tientallen regeringsleiders en top-CEO’s trekken naar het bergdorp. Onder hen Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen, de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz.

Er staan een aantal Belgen op de deelnemerslijst. Vanuit de politiek zijn dat namens de federale regering premier De Croo en vicepremier De Sutter. Van de gewesten neemt Vlaams minister-president Jambon deel. Ook het Belgische bedrijfsleven is vertegenwoordigd, met onder meer toplui van Ageas, Solvay, Umicore, DEME en de Antwerpse haven.

De Croo heeft verschillende politieke en economische ontmoetingen gepland. In het officiële programma neemt hij deel aan een panelgesprek over de oorlog in Oekraïne met onder meer NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

De Sutter is in Davos om te spreken over de digitale uitdagingen, de klimaatcrisis, diversiteit en vrouwelijk leiderschap. “In tijden van klimaatcrisis en koopkrachtverlies is het meer dan ooit nodig dat de top van het bedrijfsleven en wereldleiders recht in de ogen wordt gekeken en opgeroepen wordt om die uitdagingen mee op te lossen. Door hier aanwezig te zijn wil ik de urgentie van die taak benadrukken”, legt ze uit.

Ook Vlaams minister-president Jambon heeft verschillende ontmoetingen gepland, onder meer met kandidaat-investeerders voor Vlaanderen. Tijdens de vorige edities slaagde Vlaanderen er volgens het kabinet-Jambon in om tal van internationale ondernemingen te overtuigen van zijn economische troeven. “De bedrijven die de Vlaamse delegatie in de laatste drie edities van Davos ontmoette, realiseerden in totaal 43 investeringsprojecten voor een bedrag van 3,1 miljard euro.”