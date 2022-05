Wouter Vrancken op weg naar Genk, Nederlander Danny Buijs in wachtkamer als opvolger bij KV Mechelen

LEES OOK. Bernd Storck mag na zes maanden alweer opkrassen bij Racing Genk

De Limburgers moeten wel nog in Mechelen passeren om te onderhandelen over de afkoopsom in zijn contract. Die bedraagt 600.000 euro, maar bij KV zijn ze bereid om zich soepel op te stellen als uiting van dank voor de bewezen diensten van hun succescoach.

Genk en KV Mechelen zitten begin deze week samen op zoek naar een regeling die voor beide partijen aanvaardbaar is. Eenmaal die is gevonden en de overstap van Vrancken wordt afgerond, kan KV ook werk maken van de aanstelling van zijn opvolger.

© Pro Shots/Sipa USA

Zoals we vrijdagavond al schreven, wordt dat in principe de Nederlander Danny Buijs. De ex-trainer van FC Groningen was zaterdag aanwezig in het stadion en had voor de wedstrijd nog een onderhoud met zijn voorganger Vrancken. Ook voor Buijs ligt er een contract voor onbepaalde duur klaar, waarin enkel nog de spreekwoordelijke punten en komma’s ontbreken.

Als KV en Genk er snel uit raken in het dossier-Vrancken, dan zou de officiële aankondiging van Buijs als nieuwe T1 van KV mogelijk al voor woensdag kunnen zijn.