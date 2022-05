Oekraïense president Zelenski wil opnieuw onderhandelen, op één voorwaarde: “Sommige dingen kan je enkel aan tafel bereiken”

De oorlog in Oekraïne gaat al sinds eind februari onverminderd door. Dit weekend viel ook Marioepol in handen van de Russen. Terwijl in de eerste maanden nog onderhandeld werd, liggen die gesprekken weer stil. De Oekraïense president Zelenski geeft nu in een tv-interview aan dat hij openstaat voor nieuwe gesprekken. “Die zullen ongetwijfeld opnieuw plaatsvinden”, zei hij. “In welke vorm - met of zonder tussenpersonen, in brede groep of op presidentieel niveau - weet ik nog niet. Maar de oorlog is bloedig en het zal alleen definitief eindigen door diplomatie. Er zijn dingen die alleen aan de onderhandelingstafel bereikt kunnen worden. We willen dat alles weer wordt zoals het was, maar Rusland wil dat niet.”

Zelenski noemde wel een voorwaarde voor het opnieuw opstarten van de gesprekken. Hij wil dat de troepen die de Azovstalfabriek bezetten niets overkomt. “Het belangrijkste voor mij is dat we het maximale aantal mensen en soldaten redden.”