Wouter De Vriendt kijkt richting premier voor een “groot akkoord”

Is de federale regering nog tot akkoorden in staat? De vraag werd de voorbije weken al vaker gesteld. Dat was de voorbije week opnieuw het geval, ditmaal over de arbeidsdeal. Daarbij werd ook verwezen naar de persconferentie die de PS maandag gaf in aanwezigheid van vicepremier Pierre-Yves Dermagne en waar ze voor meer dan 6 miljard maatregelen voor de koopkracht naar voren schoof.

N-VA-voorzitter Bart De Wever is sowieso een hevige tegenstander van de Vivaldi-regering, maar zegt niet te geloven in een vervroegde val van de regering-De Croo. Daarbij neemt hij het premier De Croo kwalijk dat hij er ook tijdelijk de bevoegdheid Buitenlandse Zaken heeft bijgenomen, sinds minister Sophie Wilmès even een stap opzij heeft gezet om voor haar zieke echtgenoot te zorgen.

“Hoe kan deze regering vallen? Wie is nog loyaal binnen deze regering?”, vroeg hij zich af. “Deze regering bestaat nu al de facto niet meer. Hoe kan ze dan nog vallen?” Mochten er vervroegde verkiezingen komen, dan voorspelt De Wever een “historische pandoering” voor CD&V en Open VLD, maar persoonlijk zegt hij niet met een vervroegde stembusslag bezig te zijn.

Kamerlid Jasper Pillen (Open VLD) vond even later in hetzelfde programma dat De Wever zich aan het betere bochtenwerk bezondigde. “Ik hoor veel drama”, vulde De Vriendt aan. “Vivaldi is tot mooie dingen in staat. Wel vindt hij dat er nood is aan een groot akkoord. “Daarvoor kijk ik een beetje naar de premier. Hij moet uit zijn schulp komen.” Dat grote akkoord moet voor De Vriendt slaan op een fiscale hervorming met een eerlijke bijdrage van de grote vermogens, de koopkracht en de energietransitie.

Pillen merkte op dat de regering elke week in conclaaf gaat, namelijk tijdens de wekelijkse vergadering van de ministerraad of van het kernkabinet. Hij benadrukte dat de regering wel degelijk beslissingen neemt. Zo verwees hij naar de arbeidsdeal die er voor het reces zou komen, maar ook het akkoord over kernenergie en ook voor de zomer zou er nog een akkoord over de koopkracht komen. “We zijn volop aan het hervormen, en dat in bijzonder moeilijke tijden”, aldus Pillen.