Vrouw (55) sterft halverwege de beklimming van de Paterberg

Kluisbergen

Zaterdag is een vrouw (55) onwel geworden tijdens de beklimming van de Paterberg. De fietstoeriste is afkomstig uit Middleton in Engeland en reed samen met haar man op het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Ongeveer halverwege de beklimming van de steile helling zakte ze plots in elkaar. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden haar nog te reanimeren maar niks kon baten. Ze stierf ter plekke na een hartaderbreuk. Haar lichaam wordt maandag gerepatrieerd, haar echtgenoot is inmiddels terug naar Engeland afgereisd.

In 2016 stierf een 56-jarige Ier tijdens de Ronde van Vlaanderen voor toeristen op de Oude Kwaremont. Ook toen kon geen hulp baten. (pma/fdv)